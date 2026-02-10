McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie

McGraw Hill Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: McGraw Hill legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

McGraw Hill wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,104 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 416,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei McGraw Hill für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 410,8 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu McGraw Hill Incorporation Registered Shs

Analysen zu McGraw Hill Incorporation Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

McGraw Hill Incorporation Registered Shs 13,00 2,28% McGraw Hill Incorporation Registered Shs

