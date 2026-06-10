Ausblick: McGraw Hill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

McGraw Hill wird am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,166 USD je Aktie gegenüber -0,820 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 473,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei McGraw Hill für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 439,9 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD im Vergleich zu -0,450 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,10 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at