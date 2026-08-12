McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: McGraw Hill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
McGraw Hill stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
12 Analysten schätzen, dass McGraw Hill für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,477 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 535,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 532,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD im Vergleich zu 0,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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