Ausblick: McKesson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

McKesson wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 9,17 USD. Dies würde einem Zuwachs von 31,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem McKesson 6,95 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 105,80 Milliarden USD gegenüber 95,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,70 USD, wohingegen im Vorjahr noch 25,72 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 408,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 359,05 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at