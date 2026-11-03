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McKesson Aktie

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WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: McKesson stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

McKesson wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,72 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte McKesson 8,92 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 109,90 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 44,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 38,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 431,88 Milliarden USD, gegenüber 403,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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