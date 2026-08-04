McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: McKesson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
McKesson stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,25 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 103,88 Milliarden USD gegenüber 97,83 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 44,26 USD, gegenüber 38,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 431,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 403,43 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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