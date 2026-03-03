Ausblick: MDA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MDA äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,397 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MDA 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 471,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 36,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,42 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,60 Milliarden CAD, gegenüber 1,08 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

