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WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: MDA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MDA äußert sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass MDA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,348 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CAD je Aktie gewesen.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 448,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 373,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,37 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,870 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,83 Milliarden CAD, gegenüber 1,63 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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