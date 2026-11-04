MDA Aktie
WKN DE: A4081S / ISIN: CA55293N1096
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: MDA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MDA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,288 CAD je Aktie gegenüber 0,190 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll MDA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 445,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,70 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CAD, gegenüber 0,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,88 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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