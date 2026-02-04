Ausblick: MDU Resources Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MDU Resources Group veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,363 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MDU Resources Group ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 563,7 Millionen USD gegenüber 535,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,918 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,93 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at