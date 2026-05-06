MDU Resources Group Aktie

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WKN: 858925 / ISIN: US5526901096

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: MDU Resources Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MDU Resources Group wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass MDU Resources Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 674,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MDU Resources Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 688,3 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,88 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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