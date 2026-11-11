MDxHealth Aktie
WKN DE: A3E19Y / ISIN: BE0974461940
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: MDxHealth SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MDxHealth SA veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass MDxHealth SA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,092 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MDxHealth SA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 28,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 27,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,507 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 111,1 Millionen USD, gegenüber 107,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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