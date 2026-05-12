MDxHealth Aktie
WKN DE: A3E19Y / ISIN: BE0974461940
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: MDxHealth SA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MDxHealth SA wird am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 30,9 Millionen USD – ein Plus von 27,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MDxHealth SA 24,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,393 USD, gegenüber -0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 138,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 107,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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