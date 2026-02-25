Ausblick: MDxHealth SA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MDxHealth SA wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,125 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,4 Millionen USD gegenüber 24,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,571 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 108,9 Millionen USD, gegenüber 90,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at