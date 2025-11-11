MDxHealth Aktie

MDxHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E19Y / ISIN: BE0974461940

<
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: MDxHealth SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MDxHealth SA wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,107 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MDxHealth SA noch ein Verlust pro Aktie von -0,400 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,1 Millionen USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MDxHealth SA 23,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,9 Millionen USD, gegenüber 90,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

