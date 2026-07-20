Ausblick: MedCap AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MedCap AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,74 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MedCap AB 3,60 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 575,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 521,7 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,58 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 14,70 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,35 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,11 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at