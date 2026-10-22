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WKN DE: A2ASQ7 / ISIN: SE0009160872

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: MedCap AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MedCap AB lädt am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass MedCap AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,57 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,40 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll MedCap AB 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 567,8 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MedCap AB 501,5 Millionen SEK umsetzen können.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,81 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,70 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 2,39 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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