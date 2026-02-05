MedCap AB Aktie
WKN DE: A2ASQ7 / ISIN: SE0009160872
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: MedCap AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MedCap AB stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,80 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll MedCap AB 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 555,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MedCap AB 474,2 Millionen SEK umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,32 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 14,00 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,81 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MedCap AB
|
05.02.26
|Ausblick: MedCap AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: MedCap AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: MedCap AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: MedCap AB legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MedCap AB
Aktien in diesem Artikel
|MedCap AB
|50,30
|8,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.