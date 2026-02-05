Ausblick: MedCap AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MedCap AB stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,80 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll MedCap AB 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 555,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MedCap AB 474,2 Millionen SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,32 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 14,00 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,07 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,81 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at