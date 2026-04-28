Ausblick: MedCap AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MedCap AB präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,67 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 37,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,40 SEK erwirtschaftet wurden.

MedCap AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 558,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,26 SEK, gegenüber 14,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,11 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at