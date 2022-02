Ausblick: Media and Games Invest stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Media and Games Invest wird am 28.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,084 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Media and Games Invest 0,040 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 61,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 78,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 EUR, gegenüber 0,033 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 247,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 140,2 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at