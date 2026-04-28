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WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: MediaAlpha A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MediaAlpha A wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,256 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MediaAlpha A noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MediaAlpha A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 298,9 Millionen USD im Vergleich zu 264,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,390 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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