MediaAlph a Aktie
WKN DE: A2QFUP / ISIN: US58450V1044
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: MediaAlpha A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MediaAlpha A öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,229 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MediaAlpha A ein EPS von -0,330 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll MediaAlpha A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 300,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,57 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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