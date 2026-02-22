Ausblick: MediaAlpha A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MediaAlpha A wird am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,239 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MediaAlpha A noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 295,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 300,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,141 USD, gegenüber 0,310 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 864,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at