Ausblick: MediaTek vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MediaTek gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,25 TWD. Im Vorjahresquartal waren 14,94 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 148,80 Milliarden TWD aus – das entspräche einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,04 Milliarden TWD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 66,58 TWD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 66,92 TWD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 593,12 Milliarden TWD, gegenüber 530,59 Milliarden TWD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at