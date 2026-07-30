MediaTek Incorporation Aktie

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WKN: 764514 / ISIN: TW0002454006

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: MediaTek zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MediaTek wird am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14,28 TWD aus. Im letzten Jahr hatte MediaTek einen Gewinn von 17,50 TWD je Aktie eingefahren.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 150,37 Milliarden TWD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,51 Milliarden TWD aus.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 66,43 TWD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 66,16 TWD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 653,29 Milliarden TWD, gegenüber 595,97 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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