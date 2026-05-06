Ausblick: Medical Facilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medical Facilities wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 61,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 117,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD im Vergleich zu 1,52 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 260,6 Millionen USD, gegenüber 355,1 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at