Medical Facilities Aktie
WKN DE: A1JBK4 / ISIN: CA58457V5036
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Medical Facilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Medical Facilities wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,180 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Medical Facilities ein EPS von 0,330 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 64,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 111,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,98 USD im Vergleich zu 1,52 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 272,1 Millionen USD, gegenüber 355,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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