Ausblick: Medical Facilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medical Facilities stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD gegenüber 0,610 CAD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 62,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 113,7 Millionen CAD erzielt wurde.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,52 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 270,8 Millionen USD, gegenüber 355,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net