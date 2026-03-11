Ausblick: Medical Facilities verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Medical Facilities veröffentlicht am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,78 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 82,1 Millionen USD für Medical Facilities, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,19 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 326,9 Millionen USD, gegenüber 454,2 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

