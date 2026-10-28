Ausblick: Medical Properties Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Medical Properties Trust wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Medical Properties Trust für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,009 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 256,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 237,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,041 USD, gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 972,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at