Medical Properties Trust Aktie
WKN: A0ETK5 / ISIN: US58463J3041
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Medical Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Medical Properties Trust stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen, dass Medical Properties Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,63 Prozent auf 234,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medical Properties Trust noch 225,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,326 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 928,2 Millionen USD, gegenüber 995,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medical Properties Trust Incmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Medical Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Medical Properties Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Medical Properties Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)