Ausblick: Medical Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medical Properties Trust stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass Medical Properties Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,63 Prozent auf 234,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medical Properties Trust noch 225,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,326 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 928,2 Millionen USD, gegenüber 995,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at