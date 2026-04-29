Medical Properties Trust Aktie

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WKN: A0ETK5 / ISIN: US58463J3041

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Medical Properties Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Medical Properties Trust präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,028 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 241,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 223,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,099 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,460 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 972,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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