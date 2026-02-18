Medical Properties Trust Aktie

WKN: A0ETK5 / ISIN: US58463J3041

WKN: A0ETK5 / ISIN: US58463J3041

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Medical Properties Trust zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medical Properties Trust lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Medical Properties Trust 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 240,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Medical Properties Trust 231,8 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,477 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -4,020 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 934,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 995,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

