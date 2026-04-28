Ausblick: Medicover Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Medicover Registered B wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Medicover Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 619,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 6,49 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,687 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,69 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,64 Milliarden EUR, gegenüber 26,32 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at