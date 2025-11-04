Medicover AB Registered b Aktie

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Medicover Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medicover Registered B äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,115 EUR je Aktie gegenüber -0,340 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 604,7 Millionen EUR, was einem Umsatz von 6,04 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,538 EUR, gegenüber 1,27 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,41 Milliarden EUR im Vergleich zu 23,92 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

