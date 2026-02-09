Medicover AB Registered b Aktie

Medicover AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRQV / ISIN: SE0009778848

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Medicover Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Medicover Registered B stellt am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,124 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 616,7 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,39 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,27 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,39 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 23,92 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

