Medicover AB Registered b Aktie
WKN DE: A2DRQV / ISIN: SE0009778848
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Medicover Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Medicover Registered B präsentiert in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,165 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Medicover Registered B einen Gewinn von 1,39 SEK je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 638,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,54 Milliarden SEK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 EUR, gegenüber 5,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,61 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,32 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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