Medicover AB Registered b Aktie
WKN DE: A2DRQV / ISIN: SE0009778848
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Medicover Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Medicover Registered B wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,167 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Medicover Registered B 1,44 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 9 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 604,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,58 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,650 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,69 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,50 Milliarden EUR, gegenüber 26,32 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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