Ausblick: Medifast öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Medifast lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Medifast für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 69,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 40,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 115,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,030 USD, gegenüber -1,700 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 273,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at