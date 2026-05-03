Medifast Aktie
WKN: 889384 / ISIN: US58470H1014
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Medifast öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Medifast lädt am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Medifast für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,520 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 69,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 40,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 115,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,030 USD, gegenüber -1,700 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 273,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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