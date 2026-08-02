Ausblick: Medifast stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medifast wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,650 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 31,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 105,6 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 72,7 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,850 USD, gegenüber -1,700 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 279,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 385,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at