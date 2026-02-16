Medifast Aktie
Ausblick: Medifast verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Medifast wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Medifast für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,820 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 40,0 Prozent auf 71,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Medifast noch 119,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,120 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 382,1 Millionen USD, gegenüber 602,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
