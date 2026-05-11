Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Medios präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Medios wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Medios für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Medios nach der Prognose von 1 Analyst 482,5 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 484,7 Millionen EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,18 EUR, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,10 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,08 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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