Ausblick: Medios stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Medios wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,260 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Medios noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 EUR in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 538,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Medios für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 551,2 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,610 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net