Ausblick: Medios zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Medios stellt am 26.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,340 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Medios 0,080 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 470,5 Millionen EUR gegenüber 482,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,49 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR im Vergleich zu 0,510 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,01 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,88 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at