MEDIPAL HOLDINGS Aktie

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WKN: 897036 / ISIN: JP3268950007

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: MEDIPAL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MEDIPAL wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 38,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MEDIPAL 19,54 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MEDIPAL in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 892,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 864,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 200,50 JPY, gegenüber 193,20 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3.802,76 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3.671,33 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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