MEDIPAL HOLDINGS Aktie
WKN: 897036 / ISIN: JP3268950007
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: MEDIPAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MEDIPAL lädt am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 50,37 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MEDIPAL noch 69,72 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,90 Prozent auf 1.011,01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 982,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 179,74 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 193,20 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.790,94 Milliarden JPY, gegenüber 3.671,33 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
