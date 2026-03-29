MediPharm Labs Aktie
WKN DE: A2N7AA / ISIN: CA58504D1006
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: MediPharm Labs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MediPharm Labs präsentiert am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,002 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MediPharm Labs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 11,8 Millionen CAD im Vergleich zu 12,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,018 CAD, gegenüber -0,030 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 45,9 Millionen CAD im Vergleich zu 42,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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