Ausblick: MediPharm Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MediPharm Labs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 14,0 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 67,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,202 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 60,9 Millionen CAD, gegenüber 129,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at