Ausblick: MediPharm Labs verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MediPharm Labs lässt sich am 31.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MediPharm Labs die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,023 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,9 Millionen CAD gegenüber 6,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,155 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,480 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 22,0 Millionen CAD, gegenüber 36,0 Millionen CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at