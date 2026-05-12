Ausblick: MediPharm Labs zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MediPharm Labs wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,003 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,7 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 19,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,008 CAD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 39,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,1 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at